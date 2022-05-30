Абакан, 30 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Все лесные пожары в Хакасии ликвидированы, сообщили ИА REGNUM 30 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

Уточняется, что по состоянию на 30 мая в Хакасии нет действующих лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что стабилизировать обстановку помогли выставленные в лесах блокпосты и слаженная работа лесопожарных формирований. Повлияло и изменение погодных условий.

В выходные (28-29 мая) потушили сложный лесной пожар в Онинском участковом лесничестве в Абазинском лесничестве. В тушении принимали участие специалисты федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрани» и группа межрегионального маневрирования из Республики Коми. Это возгорание возникло ещё 11 мая в труднодоступной местности.

Также в выходные тушили лесные пожары в Аскизском и Орджоникидзевском районах на территории Балыксинского, Бирикчульского, Горячегорского и Саралинского лесничеств.

В Саралинском и Горячегорском лесничествах возгорания ликвидированы на общей площади более 145 га.

Всего с начала лесопожарного сезона в Хакасии зарегистрировано 62 лесных пожара. Пройденная огнём площадь лесного фонда составляет около 15,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 1702 пожара.

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