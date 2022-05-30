Таллин, , 14:06 — REGNUM С 24 февраля 2022 года к женской организации народного ополчения Эстонии Naiskodukaitse присоединилось рекордное количество новых членов — свыше 1 000. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в обязанности женского ополчения входят оказание медицинской и иной помощи и поддержка гражданского населения во время чрезвычайных ситуаций.

Новые члены организации рассказали, что идея вступить в Naiskodukaitse возникла у них раньше, но они приняли решение только сейчас. Большинство из них в возрасте от 30 до 40 лет.

Наибольший интерес к женской организации проявили в Таллине — в Naiskodukaitse вступило 260 новых членов.