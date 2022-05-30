Москва,
30 мая 2022, 14:05 — REGNUM Россия заплатит по госдолгу в рублях с учетом возможности конвертации рублевой выплаты в доллары США согласно проспекта эмиссии еврооблигаций и вывода полученной суммы в валюте за рубеж, заявил корреспонденту доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
«Минфина США 25 мая не продлил срок действия лицензии на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Лишаться ли в этих обстоятельствах американские кредиторы положенных им выплат по евробондам, если в условиях выпуска не прописана валюта платежа российский рубль? Такие выплаты запланированы на 23 июня и 24 июня 2022 года.
В проспектах эмиссии этих облигаций содержится пункт, согласно которому платежное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере.
Если при конвертации сумма в валюте купона будет меньше причитающейся, Российская Федерация возместит эту недостачу держателю, а также компенсирует ему все транзакционные издержки.
Эта ремарка дает возможность российскому эмитенту еврооблигаций осуществить погашение купона по схеме аналогичной оплату газа в рублях, только наоборот. Россия платит инвестору в рублях, он их конвертирует и выводит валюту за рубеж.
Для этого получатель выплаты должен открыть рублевый и валютный счета в центральном депозитарии Российской Федерации «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), осуществляющем обслуживание российских и иностранных ценных бумаг.
Купонная выплата инвестору будет проведена в рублях на именной рублевый счет и далее конвертирована в валюту и вывод за рубеж с предоставлением разрешения комиссии Минфина на эти операции.
Минфин России имеет список всех держателей облигаций, их реквизиты и контактные данные. Минфин проведет детальную работа по доведению купонных выплат каждому инвестору на счета НКО АО НРД в рублях, их конвертацию и последующий вывода за рубеж. НКО АО НРД не находится под американскими санкциями и может обслуживать долларовые транзакции», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, РФ сможет расплачиваться с держателями российских еврооблигаций в обход расчетной инфраструктуры Запада, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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