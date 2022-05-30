Ярославль, , 14:05 — REGNUM Почётным Знаком города Ярославля III степени награждён депутат муниципалитета Алексей Малютин. Постановление об этом подписал и. о. мэра города Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Малютин Фото страницы Алексея Малютина в Facebook

Алексей Малютин также исполнял обязанности главы города в 2015–2016 годах. Однако в постановлении об этом этапе биографии не сказано:

«Малютина Алексея Геннадьевича, председателя муниципалитета города Ярославля в период с 2012 года по 2015 год, депутата муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления в городе Ярославле», — говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Вместе с Алексеем Малютиным Почётный знак Ярославля III степени получили заместитель начальника управления департамента градостроительства мэрии Ольга Бородина, концертмейстер муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана» Елена Кораблева, а знак II степени — хормейстер ансамбля русской песни «Северянка» Людмила Харинюк.

Решение о награждениях готовит городская комиссия по символам и наградам, глава города, как правило, утверждает её решение. Илья Мотовилов стал исполняющим обязанности мэра города 18 мая после добровольной отставки с этого поста Владимира Волкова. Символично, что решение о награждении комиссией было принято 19 мая — через день после ухода Волкова, которого нередко критиковал Алексей Малютин.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Ярославля не попрощался с избравшими его депутатами