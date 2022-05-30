И. о. мэра Ярославля наградил своего предшественника почётным знаком
Ярославль, 30 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Почётным Знаком города Ярославля III степени награждён депутат муниципалитета Алексей Малютин. Постановление об этом подписал и. о. мэра города Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алексей Малютин также исполнял обязанности главы города в 2015–2016 годах. Однако в постановлении об этом этапе биографии не сказано:
Вместе с Алексеем Малютиным Почётный знак Ярославля III степени получили заместитель начальника управления департамента градостроительства мэрии Ольга Бородина, концертмейстер муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана» Елена Кораблева, а знак II степени — хормейстер ансамбля русской песни «Северянка» Людмила Харинюк.
Решение о награждениях готовит городская комиссия по символам и наградам, глава города, как правило, утверждает её решение. Илья Мотовилов стал исполняющим обязанности мэра города 18 мая после добровольной отставки с этого поста Владимира Волкова. Символично, что решение о награждении комиссией было принято 19 мая — через день после ухода Волкова, которого нередко критиковал Алексей Малютин.