Ярославль, 30 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Почётным Знаком города Ярославля III степени награждён депутат муниципалитета Алексей Малютин. Постановление об этом подписал и. о. мэра города Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Алексея Малютина в Facebook Алексей Малютин

Алексей Малютин также исполнял обязанности главы города в 2015–2016 годах. Однако в постановлении об этом этапе биографии не сказано:

«Малютина Алексея Геннадьевича, председателя муниципалитета города Ярославля в период с 2012 года по 2015 год, депутата муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления в городе Ярославле», — говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Вместе с Алексеем Малютиным Почётный знак Ярославля III степени получили заместитель начальника управления департамента градостроительства мэрии Ольга Бородина, концертмейстер муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Дмитрия Когана» Елена Кораблева, а знак II степени — хормейстер ансамбля русской песни «Северянка» Людмила Харинюк.

Решение о награждениях готовит городская комиссия по символам и наградам, глава города, как правило, утверждает её решение. Илья Мотовилов стал исполняющим обязанности мэра города 18 мая после добровольной отставки с этого поста Владимира Волкова. Символично, что решение о награждении комиссией было принято 19 мая — через день после ухода Волкова, которого нередко критиковал Алексей Малютин.