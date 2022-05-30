Загреб, 30 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Спортивный самолёт Cessna, накануне пропавший в Хорватии, найден, все его пассажиры погибли. Об этом сообщает 30 мая управление Гражданской защиты республики.

vladisama Cessna

Об исчезновении самолёта Cessna 182 с радаров стало известно днём 29 мая. На борту находились четыре человека. Пропал самолёт в Карловачкой жупании (округе), когда летел из города Сплита на север.

Были развёрнуты поиски самолёта, в них участвовали полиция, спасатели, военные, пожарные, охотники. Интенсивные поиски дали результат — в первой половине дня 30 мая обломки самолёта обнаружил с воздуха беспилотный аппарат.

«К сожалению, подтверждено, что все находившиеся в самолете Cessna погибли, ведется полицейский досмотр», — заявил на брифинге директор Гражданской защиты Хорватии Дамир Трут.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая также пропал самолёт, вылетевший из аэропорта города Покхара в Непале. Позднее выяснилось, что он врезался в гору. В районе места крушения нашли тела 14 погибших.

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