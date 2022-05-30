Ростов-на-Дону, 30 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в реке Темерник обнаружили тело ребёнка с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Предположительно, ребёнку от пяти до восьми лет. Личность пока не установлена, пишет ряд интернет-изданий и телеграм-каналов. Тело мальчика было обнаружено в вещевой сумке.

Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.