Сарапул, Удмуртия, , 14:03 — REGNUM Власти города Сарапула в Удмуртии отчитались о решении проблемы с инфраструктурой в районе Новосельский, о которой местные жители два года назад сообщили на прямую линию президента. Однако рейд Народного фронта показал: все осталось по-прежнему — в районе до сих пор нет ни дорог, ни воды, ни газа, ни уличного освещения. Представители президентского движения призвали чиновников выработать стратегию развития Новосельского с конкретными сроками исполнения.

Разбитатя дорога (сс) msdte

Два года назад, устав от многолетних переговоров с местными властями и жизни без инфраструктуры, жители районе Новосельский Сарапула обратились на прямую линию с Президентом. Люди пожаловались, что еще 30 лет назад власти пообещали им создать комфортную среду для проживания: дороги, газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализацию. Но почти ничего из перечисленного до сих пор нет.

«Нам непонятно, почему так. Чем мы хуже? Мы же тоже город, а не далекая от центра деревня. В октябре прошлого года мы собрали подписи и обратились с письмом в городскую администрацию, чтобы нам сделали дороги, уличное освещение, провели воду. Ее приходится бутылями привозить, потому что из скважины воду пить невозможно — она соленая. Но ответа нам так и не прислали», — рассказала жительница района Новосельский Валентина Останина .

Поскольку граждане обращались на прямую линию, проконтролировать решение проблемы приехал Народный фронт. На месте они увидели, что дороги по-прежнему разбиты, нет и водоснабжения. Появилось только электричество, по словам местных жителей, как раз два года назад, после обращения на прямую линию.

«А так 25 лет жили с напряжением в сети 120 вольт. Изначально наш Новосельский предполагали сделать образцово-показательным, но потом, видимо, передумали. В итоге получился медвежий угол. Мы брошены. Все осталось на этапе обещаний», — рассказал общественникам местный житель Сергей Бахирев .

Еще два года назад на центральной улице с красивым названием Воздушные корабли дорогу покрыли щебнем. Но вскоре часть полотна разбили мусоровозы, поэтому в распутицу, как грустно шутят новосельцы, «здесь можно передвигаться только на воздушных кораблях».

Ранее, изучая историю отработки обращения жителей района Новосельский, представители президентского движения зафиксировали, что в системе значится статус «закрыто», то есть проблема полностью решена властями. Однако, как оказалось, городские чиновники отчитались о решении проблемы после того, как просто позвонили по телефону гражданам и объяснили им, что в микрорайоне все сделают, но не сейчас.

«Такой формальный подход к отработке обращений неприемлем. Тут как нельзя кстати подходит поговорка «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». Да, в первую очередь всегда делается звонок заявителю, чтобы узнать актуальность той или иной проблемы, с которой он обращался к Президенту страны. Затем органы местной власти принимают действия для оказания адресной помощи людям, решения системных проблем, от которых зависит качество жизни, как в этом случае. Но нельзя присваивать статус «закрыто» только потому, что заявитель остался удовлетворен ответом, что дорогу сделают, воду, газ проведут через какое-то время. Если проблемы остались, то обращение должно числиться в работе. Это наш призыв ко всем, кто работает с обращениями граждан на прямую линию. Мы не должны вводить в заблуждение главу государства, когда будем представлять ему статистику по количеству выполненных обращений. За каждым из них действительно должна быть решенная проблема, а не декоративный отчет», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Удмуртии Дмитрий Кочуров .

Народный фронт призвал чиновников выработать стратегию развития микрорайона с конкретными сроками исполнения, а также наладить более конструктивный диалог с инициативной группой жителей, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, как сейчас.

Городские чиновники на встрече с общественниками и жителями обещали в этом году засыпать центральную улицу щебнем и провести уличное освещение. Народный фронт будет контролировать, как идет работа с обращением, поступившим на прямую линию президента.