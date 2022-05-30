Народный фронт: власти Сарапула обманули президента?
Сарапул, Удмуртия, 30 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Власти города Сарапула в Удмуртии отчитались о решении проблемы с инфраструктурой в районе Новосельский, о которой местные жители два года назад сообщили на прямую линию президента. Однако рейд Народного фронта показал: все осталось по-прежнему — в районе до сих пор нет ни дорог, ни воды, ни газа, ни уличного освещения. Представители президентского движения призвали чиновников выработать стратегию развития Новосельского с конкретными сроками исполнения.
Два года назад, устав от многолетних переговоров с местными властями и жизни без инфраструктуры, жители районе Новосельский Сарапула обратились на прямую линию с Президентом. Люди пожаловались, что еще 30 лет назад власти пообещали им создать комфортную среду для проживания: дороги, газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализацию. Но почти ничего из перечисленного до сих пор нет.
Поскольку граждане обращались на прямую линию, проконтролировать решение проблемы приехал Народный фронт. На месте они увидели, что дороги по-прежнему разбиты, нет и водоснабжения. Появилось только электричество, по словам местных жителей, как раз два года назад, после обращения на прямую линию.
Еще два года назад на центральной улице с красивым названием Воздушные корабли дорогу покрыли щебнем. Но вскоре часть полотна разбили мусоровозы, поэтому в распутицу, как грустно шутят новосельцы, «здесь можно передвигаться только на воздушных кораблях».
Ранее, изучая историю отработки обращения жителей района Новосельский, представители президентского движения зафиксировали, что в системе значится статус «закрыто», то есть проблема полностью решена властями. Однако, как оказалось, городские чиновники отчитались о решении проблемы после того, как просто позвонили по телефону гражданам и объяснили им, что в микрорайоне все сделают, но не сейчас.
Народный фронт призвал чиновников выработать стратегию развития микрорайона с конкретными сроками исполнения, а также наладить более конструктивный диалог с инициативной группой жителей, чтобы люди не чувствовали себя брошенными, как сейчас.
Городские чиновники на встрече с общественниками и жителями обещали в этом году засыпать центральную улицу щебнем и провести уличное освещение. Народный фронт будет контролировать, как идет работа с обращением, поступившим на прямую линию президента.