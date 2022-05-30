Тюмень, , 14:03 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 13 выздоровевших и ни одного госпитализированного с COVID-19. Об этом 30 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки на 30 мая коронавирус выявили у 19 тюменцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 мая коронавирус выявили у 191 701 человек, выздоровело 187 089 пациентов, скончались 4327 (ни одного человека за сутки).

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