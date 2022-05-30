Джидда, Саудовская Аравия, 30 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В акватории саудовского порта Джидда начались военно-морские учения «Красная волна» с участием иностранных военных контингентов. Об этом 30 мая сообщает официальное информационное агентство WAS.

Армия Саудовской Аравии

По данным журналистов, учения направлены на отработку сотрудничества между странами, выходящими к Красному морю. Помимо подразделений и военных кораблей Западного флота ВМС Саудовской Аравии, контингенты для участия в учениях направили Египет, Иордания, Судан, Джибути и Йемен.

В министерстве обороны Саудовской Аравии не сообщили, как долго продлятся учения и какие именно силы будут в них задействованы.