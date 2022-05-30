Таллин, 30 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. С 30 мая нынешнего года Департамент полиции и погранохраны Эстонии начал публиковать данные по прибывающим в страну беженцам с Украины не ежедневно, а один раз в неделю. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, за неделю — с 23 по 29 мая — в Эстонию прибыли 2 672 беженца с Украины, среди них было 529 детей. При этом 1 657 человек (62%) следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну Евросоюза.

Всего с 27 февраля 2022 года Эстония приняла на своей территории 40 601 беженца с Украины. В то же время заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии поступило лишь 26 175 (64% от общего числа).