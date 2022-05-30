Вологда, 30 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Вологодской области с начала года диспансеризацию прошли более 26 тысяч человек, сообщает региональное правительство.

Https://adm44.ru Диспансеризация

«Было выявлено три случая онкозаболеваний, 21 случай сахарного диабета, у 93 жителей области обнаружены болезни системы кровообращения, болезни системы пищеварения — у 138 человек. Всем пациентам назначено лечение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 тыс. человек прошли диспансеризацию после ковида в Петербурге.