Краснодар, , 13:59 — REGNUM Обыск провели силовики в кабинете главы Брюховецкого района Краснодарского края, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при закупке жилья для детей-сирот. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Су СКР по региону. Также глава района подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Следственный комитет kaluga. sledcom.ru

В 2021 году для закупки жилья для детей-сирот на территории района из бюджета края были выделены денежные средств. По версии следствия, пять муниципальных контрактов на приобретение 18 жилых помещений власти, по итогам аукциона, заключили с единственным участником торгов.

« Между тем, глава районной администрации, желая заключить данные контракты с аффилированными предпринимателями и воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности лица, с кем уже были заключены данные контракты, в одностороннем порядке расторг с ним заключенные соглашения», — считают следователи.

Также чиновник отправил в антимонопольную службу данные о необходимости включения этого предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. Договоры на приобретение жилья были заключены с другими предпринимателями, по завышенной цене. При этом приобретенное жильё не соответствовало санитарным и строительным нормам и оказалось по-просту непригодным для проживания.

По данным следствия, действиями чиновника бюджету был прич имён ущерб в 2 млн рублей.

В кабинете фигуранта проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. совершенных преступлений и сбор доказательственной базы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.