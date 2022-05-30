Донецк, , 13:59 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики содержится в настоящее время 2,3 тыс. пленных, сложивших оружие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе.

Сдача в плен боевиков с «Азовстали» © Министерство обороны России

В Минюсте республики рассказали, что за преступления, которые совершали боевики, предусмотрена сметная казнь, однако решение будет принимать суд. Всего на территории ДНР содержится 2,3 тыс. человек, сдавшихся в плен на территории «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в «Азовстали» сдались в плен 2439 украинских боевиков, в том числе 78 женщин.