Донецк, 30 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики содержится в настоящее время 2,3 тыс. пленных, сложивших оружие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе.

Министерство обороны России Сдача в плен боевиков с «Азовстали»

В Минюсте республики рассказали, что за преступления, которые совершали боевики, предусмотрена сметная казнь, однако решение будет принимать суд. Всего на территории ДНР содержится 2,3 тыс. человек, сдавшихся в плен на территории «Азовстали».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в «Азовстали» сдались в плен 2439 украинских боевиков, в том числе 78 женщин.