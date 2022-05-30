Уфа, , 14:05 — REGNUM Около девяти млрд рублей намерены направить на создание агропромышленного кластера в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коровы. Сельское хозяйство

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Сообщается, что в регионе прошла предзащита агропромышленного кластера Башкирии, в который намерены войти десять сельхозпредприятий, выстраивающих вертикально-интегрированную цепочку, это позволит контролировать все процессы «от поля до прилавка».

Отмечается, что на реализацию данного проекта намерены направить около девяти млрд рублей.

«Это во многом уникальный проект, который сегодня актуален как никогда. Когда в прессе в разных субъектах Российской Федерации то и дело появляются иногда страшилки, а иногда и обоснованные опасения о том, что не хватает пищевой упаковки, закваски для творога и так далее, именно кластеры в области агропромышленности могут ответить на эти вызовы. Агропромышленный кластер в Башкирии — объективно первый в России, и я очень рад, что коллеги из других регионов смогли посмотреть на то, как он работает, как происходит выявление проектов которые требуют импортозамещения и какие финансовые инструменты они для этого используют», — приводит пресс-служба слова директора ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.

Он также отметил, что Башкирия является одним из крупнейших агрокомплексов в России с высокими показателями и по растениеводству, и по животноводству.

«Задача агрокластера Башкирии — подсвечивать и подсказывать те ниши, в которых на сегодня нуждаются наша пищевая перерабатывающая промышленность для того, чтобы мы могли обеспечить продуктовую безопасность нашей республики, а также формировать инвестиционные кейсы и помогать в их реализации», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Министр также подчеркнул, что основной задачей создания агропромышленного кластера в Башкирии является воссоединение всех сфер, которые участвуют в товаропроводящей цепочке.