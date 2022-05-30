Кишинёв, 30 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Почта Молдовы» возобновляет отправку корреспонденции в Россию. Информацию об этом обнародовали на странице организации в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Советский плакат Почта

«В Россию снова будут отправлять все почтовые сообщения: EMS, почта и посылки. Отправка почтовых отправлений из Республики Молдавия будет осуществляться согласно расписанию авиа/наземных рейсов», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая в Молдавии сообщили, что приостанавливается отправка корреспонденции в РФ. Это также сделало невозможным отправку писем и посылок в Россию из Приднестровья.