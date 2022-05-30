Пенза, 30 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году продолжат реализацию 24 государственных программ. Кроме этого, губернатор Олег Мельниченко поручил до 1 августа утвердить их новые редакции и продлить срок исполнения до 2027 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Как отметил министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов, в 2021 году на территории Пензенской области в рамках госпрограмм и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития региона до 2035 года велась работа по пяти главным направлениям.

Так, по направлению «Пензенская область — территория опережающего экономического роста» достижение поставленных стратегических целей обеспечивалось в рамках шести госпрограмм с общим объемом финансирования 27,3 млрд рублей. Направление «Пензенская область — регион, привлекательный для развития бизнеса» включало три госпрограммы с финансированием 0,9 млрд рублей. На реализацию направления «Пензенская область — территория комфортного проживания» направлено 14,5 млрд рублей. По четвертому направлениею — «Пензенская область — территория образования, культуры и туризма» выделяется 17 млрд рублей, на направление «Пензенская область — территория здоровья и развития спорта» — 17,5 млрд рублей.

Проанализировав результаты социально-экономического развития региона, губернатор обратил внимание на снижение показателя смертности населения.

«Население меньше умирает — мы не берем ковид — но показатель смертности от инфаркта миокарда снизился на 14,6%, от новообразований — на 11,4%, от несчастных случаев на транспорте — на 20,2%, от болезней органов пищеварения — на 11,4%. Младенческая смертность также снизилась — на 2,5%. Вот это главные показатели. По всей видимости, в том числе, это и результаты здорового образа жизни, занятий физической культурой», — отметил Мельниченко.

Также позитивное влияние на снижение уровня смертности оказало дополнительная техническая оснащенность медицинских учреждений, добавил глава области, уточнив, что работа в этом направлении будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за 2021 год в рамках программы обязательного медицинского страхования провели 919 процедур экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 88,4 млн рублей.

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