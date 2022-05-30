Пекин, 30 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джона Ли с избранием на пост главы администрации Гонконга. Об этом китайский лидер заявил в ходе встречи, которая состоялась во второй половине дня 30 мая в государственном гостевом доме Дяоюйдао в Пекине, сообщает государственное информационное агентство Китая Xinhua.

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Руководитель Китайской Народной Республики, указав на его твёрдую позицию новоизбранного главы администрации специального административного района, подчеркнул, что центральное правительство полностью поддерживает и доверяет Ли.

«Вы осмеливаетесь брать на себя ответственность, предпринимать активные действия, выполнять свои обязанности на различных должностях и вносить вклад в поддержание национальной безопасности, процветания и стабильности Гонконга», — добавил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул, что центральное правительство Китая «твёрдо привержено политике «одна страна, две системы» и не отступится от того курса».

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«Я верю, что администрация нового правительства специального административного района определённо продемонстрирует новую атмосферу и непременно откроет новую страницу в развитии Гонконга», — подчеркнул китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Джон Ли был назначен центральным правительством на пост главы исполнительной власти САР на шестой срок.