Си Цзиньпин заявил о доверии новому руководителю Гонконга
Пекин, 30 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джона Ли с избранием на пост главы администрации Гонконга. Об этом китайский лидер заявил в ходе встречи, которая состоялась во второй половине дня 30 мая в государственном гостевом доме Дяоюйдао в Пекине, сообщает государственное информационное агентство Китая Xinhua.
Руководитель Китайской Народной Республики, указав на его твёрдую позицию новоизбранного главы администрации специального административного района, подчеркнул, что центральное правительство полностью поддерживает и доверяет Ли.
Он также подчеркнул, что центральное правительство Китая «твёрдо привержено политике «одна страна, две системы» и не отступится от того курса».
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Джон Ли был назначен центральным правительством на пост главы исполнительной власти САР на шестой срок.