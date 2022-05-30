Таллин, 30 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Эстонским военнослужащим, пострадавших при выполнении служебных задач, будут предоставлены протезы и прочие вспомогательные средства на сумму 2,8 млн евро. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на Центр реабилитационной терапии после ампутаций.

Армия Эстонии

Цель объявленного конкурса — купить протезы у местных поставщиков. Отмечается, что софинасирование закупки осуществляется при поддержке США. Благодаря американской помощи теперь впервые появилась возможность покупать протезы и проводить восстановительное лечение военных-инвалидов не в Великобритании, а в Эстонии.

У расположенной в Таллине фирме Ortopro есть десять пациентов среди военнослужащих Сил обороны. Все они получили травмы во время участия в миссии НАТО в Ираке или Афганистане.

По словам специалиста по изготовлению протезов Станислава Хаугасмяги, немецкий протез Genium X3 был изначально изготовлен по заказу министерства обороны США непосредственно для военных и предназначен для активного образа жизни. Такие протезы получили семь эстонских военных. Срок службы протеза — шесть лет, и его необходимо регулярно обслуживать.

«В случае Genium X3 общая цена составляет около 90 000 евро, но все зависит от комплектации», — пояснил Хаугасмяги.

Центр реабилитационной терапии после ампутаций был создан в Эстонии в 2014 году при Ида-Таллиннской центральной больнице.