Москва, , 13:56 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое было посвящено вопросам внешней политики и обеспечения безопасности России, провел 30 мая российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудим несколько вопросов, которые связаны между собой. Имею в виду два важнейших направления в рамках работы совещания постоянных членов Совета безопасности, имею в виду вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России», — сказал российский лидер, открывая прошедшую в режиме видеоконференции встречу.

Также сразу после этого Путин передал слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который выступил с соответствующим докладом.

Помимо того, в совещании участвовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.