Мелитополь, 30 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Киевский режим стоит за взрывом в Мелитополе — терактом, направленным на устрашение мирного населения. Об этом и. о. главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко заявила 30 мая в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

Именно мирные люди, подчеркнула она, пострадали в результате взрыва. Двое пострадавших находятся в больнице в стабильном состоянии, им оказывают необходимую помощь.

«Это был циничный террористический акт со стороны киевского режима», — сказала Данильченко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая в центре Мелитополя при раздаче гуманитарной помощи произошёл мощный взрыв, пострадали два волонтёра. Происшествие расследует Следственный комитет России.

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