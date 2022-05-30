30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что граждане Литвы собрали €5 млн для покупки беспилотника для Украины.

Оксана Переможенко, , 15:32 — REGNUM Граждане Литвы собрали €5 млн для покупки беспилотника для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters. В акции приняли участие несколько сот человек. Необходимую сумму для покупки боевого БПЛА «Байрактар» собрали за три с половиной дня.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Деньги на ветер», — отреагировала Виктория.

«Дураки! Насмотрелись украинских видеороликов и думают, что так они помогут украинцам. Ну хоть турок поддержат…» — пишет Valerio А.

«Собрали 5 миллионов на очередную легкую мишень для российских ПВО», — добавил Талгат.

«Пошлют им скоро фото их же металлолома обратно», — шутит Sandra C.

«Собрали, молодцы. Людям теперь своим соберите, чтобы с голоду не пухли. Я понимаю, вы бы что-то делали и на эту сумму ваш завод выпустил продукт, но вы, идиоты, турков кормите и тут же просите помощи от Евросоюза», — отметил Роман.

«Эти тоже бой ведут до последнего украинца», — с сарказмом отреагировала Натали.

ВСУ в обороне U.S. Army Europe Images

«Через полчаса полета 5 млн евро будет уничтожено», — шутит Konstantin.

«Лучше бы украинским беженцам помогли, идиоты!» — написала Ирина К.

«Не дойдёт даже до границы, перепродадут ушлые украинцы…» — пишет El Phoenix.

«У самих *опа голая, а они «байрактары» покупают для Зеленского…» — недоумевает Rodeia.

«Байрактар» себя зарекомендовал не очень, мягко говоря. Пусть закупают, себя порадуют», — смеется Tanya_m 888.

«Литовцы не столько Украине хотят помочь, это они нам хотят показать, как нас они ненавидят. Но мы об этом знаем, знаем давно. Пусть не стараются», — добавила Берта Р.

«Ну молодцы, собьют его примерно за несколько секунд», — смеется Banka_tuwenki.

«Прибалтика обгоняет Польшу в очереди на денацификацию», — с сарказмом отметил S.

«Нищие Вымираты за 3 дня насобирали? Не смешите! Кто в это поверит?» — усомнилась Елена.

«А смысл?.. Ну вот вложились в технику, у которой живучесть час», — недоумевает Александр.

«Байрактар», на который литовцы всем миром собирали 5 дней 5 миллионов, был сбит через 5 минут после вылета», — иронизирует одна из участниц обсуждения.

Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 Baykarsavunma.com

«Интересно, они теперь будут хранить этот «Байрактар» как реликвию? Или нам стоит ждать в ближайшие дни новость о том, как он хорошо сбит? Хоть бы его как-то пометили, чтоб было легче понять, тот сбили или нет. Нищие — нищим», — написал Vlad.

«3–5 минут полёта этого турецкого чуда за миллионы и одна ракета ПВО. И нет литовских миллионов», — смеется Kill Net.

«Серьёзно, он стоит 5 миллионов евро? Теперь понятно, почему турки так беспокоятся за свою репутацию. Такой навар…» — добавил один из комментирующих.

«Там все нищие. А всё барахтаются, чтобы нагадить России. Их ещё 25 лет назад обобрали. Вот голодные и скачут. Кастрюли им надо одеть. Тогда Украина их примет за своих», — написала Елена.

«Если у них есть лишних 5 млн, то зачем они едут в Белоруссию за продуктами?» — недоумевает Оксана Р.

«Откуда у нищих столько денег?.. Скорее всего, это власти Литвы из своего скудного бюджета выделили, чтобы хозяин похвалил. А чтобы народ Литвы не возмутился, им придумали, что в Литве есть богатеи, которые могут себе позволить собрать денег…» — отметила Алина А.

«Дорог нонче импортный металлолом», — пошутил Юрий.

«Себе на газ собирайте, придурки», — не выдержала Анжелика А.