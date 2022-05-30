Таллин, 30 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает 30 и 31 мая нынешнего года участие в проходящей в Брюсселе встрече глав государств и правительств Европейского союза. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Основными темами встречи является вопросы, связанные с Украиной, темы обороны и безопасности, продовольственная безопасность, а также энергия и цены на нее. В открытии саммита по видеомосту примет участие также президент Украины Владимир Зеленский.

До заседания Европейского совета Каллас встретится в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи будут обсуждаться «зеленый переход» и достижение целей в области климата, а также поддержка Украины.

Перед началом саммита премьер-министр Каллас также примет участие во встрече руководителей государств и правительств Северных и Балтийских стран. В начале заседания Европейского совета главы государств и правительств ЕС проведут обмен мнениями со спикером Европейского парламента Робертой Метсолой.