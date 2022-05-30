Северо-Енисейский район, Красноярский край, 30 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Северо-Енисейском районе Красноярского края организована проверка по факту невыплаты заработной платы работникам организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru Зарплата

30 мая в одном из мессенджеров появилась информация о невыплате заработной платы вахтовикам, работающим на месторождении в посёлке Еруда Красноярского края. Уточнялось, что подрядная организация не выплачивает работникам зарплату с марта 2022 года.

Предварительно установлено, что работники выполняли трудовую деятельность в посёлке Еруда на территории месторождения «Благодатное». Работодателем выступает подрядная организация. По имеющимся данным, долги по зарплате имеются перед более чем 300 сотрудниками.

Руководитель Главного следственного управления по краю Алексей Ерёмин в связи с удалённостью посёлка организовал личный приём работников организации посредством телефонной линии.

«В рамках проверки будут приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности перед сотрудниками организации», — говорится в сообщении ведомства.

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