Орландо, США, 30 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Британский музыкант Пол Маккартни выступил в поддержку актёра Джонни Деппа во время своего концерта в Орландо (США). Об этом 30 мая пишет TMZ.

kubacheck Пол Маккартни

Во время исполнения песни My Valentine на экранах по бокам от сцены были показаны видеозаписи с актёрами Натали Портман и Джонни Деппом. В роликах артисты переводили на язык жестов текст трека.

Как отмечает СМИ, таким образом Маккартни мог показать, что поддерживает Деппа в его конфликте с Эмбер Хёрд, несмотря на «отмену», которой подвергся актёр со стороны крупных компаний. Так как, по данным издания, ещё в прошлом году во время исполнения My Valentine музыкант не использовал видеоряд с Деппом и Портман.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2022 года присяжные должны вынести решение по делу Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд, которую он обвинил в клевете. Причиной разбирательства стала статья, в которой актриса утверждала, что стала жертвой насилия — она не назвала имя обидчика, однако описываемый временной промежуток совпадает с периодом её совместной жизни с актёром.