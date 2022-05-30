Красногорск, , 13:54 — REGNUM Смертность на дорогах Подмосковья снижается из года в год. Об этом 30 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

Глава Подмосковья отметил, что раньше область входила с число субъектов России с самым высоким показателем гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях. Однако за последние семь лет ситуация кардинально изменилась.

«Каждый год нам удается смертность снижать. И этот год, к счастью, не исключение», — сказал Воробьев.

Добиться таких результатов, по мнению губернатора, удалось в том числе за счет оперативного оказания первой медицинской помощи на месте ДТП и быстрой доставки пострадавших в лечебные учреждения.

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