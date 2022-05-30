Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге начались первые торги имуществом ООО «ТД Интерторг», в которое входили магазины Spar и «Народная семья», сообщает 30 мая издание «Деловой Петербург».

Пустые полки в магазине Random Retail

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общую стоимость недвижимости ТД оценили в 2,6 млрд рублей. Площадь всех складов составляет 41,9 тыс. кв. м. и 8,9 га земли. В настоящий момент активы находятся в залоге у закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Невский берег».

В середине мая на торги были выставлены 164 лота — специализированной техники и автомобилей (более 100 лотов), торгово–складского, компьютерного оборудования и офисной техники. Подведение результатов торгов состоится 1 июля 2022 года.

«Такое оборудование будет интересно продуктовым сетям, особенно в условиях актуальных сложностей с логистикой, транзакциями и ограничениями на поставки», — считает старший консультант Rusland SP Retail Денис Неробеев.

Напомним, компания «Интерторг» прекратила операционную деятельность, её признали несостоятельной. Затем поручителей признали банкротами по кредиту «Сбербанка» на сумму в 8,1 млрд рублей. Кроме того, задержанному по обвинению в многомиллиардном мошенничестве с кредитными средствами и помещен под домашний арест бывший совладелец крупного торгового дома «Интерторг» Аллахверди Али оглы Абдуллаев.

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