Москва, 30 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Основное уменьшение запасов золота в российских банках пришлось на февраль, что является максимальным за 1,5 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«В первую очередь связано это было с тем, что в ожидании санкций и неопределённости банки старались как можно активнее и быстрее распродавать запасы золота по поручениям своих клиентов-экспортеров золотопромышленников и аффинажных заводов.

Ведь тогда ещё участники рынка могли свободно экспортировать металл за рубеж, немного позже такой возможности уже не стало.

В марте на фоне обвала российского рубля и отмены НДС для физических лиц повысился спрос на золотые слитки и монеты среди розничных клиентов банков. Многие кредитные организации, не имеющие подобные продукты или ранее не фокусировавшиеся на этом, наоборот стали предлагать и продавать их клиентам на фоне ажиотажного спроса.

Конечно, в общем итоге розничные объемы не были определяющими, но и недооценивать масштабы спроса физических лиц, который действительно резко вырос, не стоит. Население действительно скупало золото, и, как теперь можно увидеть, на пиках курса.

Другой важный момент. На показатели запасов металла повлияла сезонность, в частности, уменьшение объемов передачи физического драгметалла в банки от экспортёров золотодобытчиков и аффинажных заводов.

Дело в том, что внушительная часть золота добывается в северных регионах с очень суровым климатом, поэтому добыча в зимний период попросту затруднена, а иногда и вовсе невозможна. Соответственно, к весне запасы сырья и готовой продукции сокращаются.

Напомним, что в феврале 2022 года были введены санкции против Центрального банка РФ и заблокирована часть его золотовалютных резервов. Вследствие чего ЦБ РФ вернулся к покупкам золота на внутреннем российском рынке, что тоже внесло определённый эффект.

Так или иначе остатки золота на счетах кредитных организаций на определённую отчетную дату тоже не всегда отражают реальное положение вещей. Банки покупают золото не для того, чтобы хранить, а для продажи и реализации ровно в том количестве, необходимом для удовлетворения спроса.

В феврале был ажиотажный спрос на фоне паники, теперь спрос вернулся в норму и запасы золота тоже. Поэтому говорить о денежном дефиците в банках или нехватке наличных денег не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы запасов золота в российских банках значительно сократились. Так, в феврале 2022 года в банках хранилось около 44 тонн этого металла, в то время как на 1 апреля остатки на счетах сократились на 11,5 тонны или 20,8%, и составили 227,3 млрд руб., что является минимумом с августа 2019 года. Таким образом, за февраль–март 2022 года объем упали на 20,2 млрд руб.

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