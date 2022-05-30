Стокгольм, 30 мая 2022, 13:57 — REGNUM Партия «Зеленых» имеет практически нулевое доверие избирателей по политическим темам, которые размещены на предвыборных плакатах, представленных в минувшие выходные (28 и 29 мая). В этой связи партия рискует так и не пройти четырехпроцентный барьер, чтобы попасть в парламент Швеции на сентябрьских выборах. Об этом 30 мая написала новостная служба ТТ.
На плакатах, среди прочего, указано, что партия будет бороться за повышение качества образования, улучшение городской среды, защиту лесных массивов от деятельности промышленников и развитие инфраструктуры.
Одним из критиков такой стратегии является член Совета по дорожному строительству в Стокгольме Даниэль Хеллден, который считает, что партия должна сосредоточиться на проблеме окружающей среды и климата, а не заниматься всеми вопросами одновременно.
Как заявили источники ТТ, многие члены «Зеленых» разделяют опасения Хеллдена и боятся проиграть на парламентских выборах.