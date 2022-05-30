Стокгольм, 30 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Партия «Зеленых» имеет практически нулевое доверие избирателей по политическим темам, которые размещены на предвыборных плакатах, представленных в минувшие выходные (28 и 29 мая). В этой связи партия рискует так и не пройти четырехпроцентный барьер, чтобы попасть в парламент Швеции на сентябрьских выборах. Об этом 30 мая написала новостная служба ТТ.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

На плакатах, среди прочего, указано, что партия будет бороться за повышение качества образования, улучшение городской среды, защиту лесных массивов от деятельности промышленников и развитие инфраструктуры.

Одним из критиков такой стратегии является член Совета по дорожному строительству в Стокгольме Даниэль Хеллден, который считает, что партия должна сосредоточиться на проблеме окружающей среды и климата, а не заниматься всеми вопросами одновременно.

Как заявили источники ТТ, многие члены «Зеленых» разделяют опасения Хеллдена и боятся проиграть на парламентских выборах.