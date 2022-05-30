Париж, 30 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи во втором круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Si.robi Дарья Касаткина

Касаткина два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Мэдисон Кис (США).