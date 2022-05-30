Тбилиси, 30 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) пытается сорвать процесс присвоения стране статуса кандидата на вхождение в состав Евросоюза. Об этом 30 мая заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Их цель и расчёт просты: к концу июня Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, не должна получить статус кандидата в члены ЕС, за чем, согласно их плану, последует общественное волнение, переворот власти «Национальным движением» и его сателлитами, и втягивание Грузии в войну», — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что у Брюсселя нет повода не дать Грузии статус страны-кандидата на вхождение в ЕС, так как это ни к чему не обязывает. Лидер «Мечты» подчеркнул, что по этой причине план оппозиции не получится осуществить.

Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС 1 марта. Вслед за ней 3 марта аналогичные заявки подали Молдавия и Грузия.