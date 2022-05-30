Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Лидер «Либералов» Йохан Персон отреагировал на убийство двух молодых людей в школьном дворе в Эребру, которое потрясло всю Швецию на прошедших выходных. Политик на странице в соцсети Twitter отметил, что правительство страны во главе с «Социал-демократами» утратило какой-либо контроль по противодействию деятельности ОПГ.

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«Вся страна сегодня страдает от насилия, причиняемого преступными группировками. Каждый день преступникам удается вербовать новых молодых людей, готовых убивать и умирать», — написал в своем посте Перссон.

Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш также прокомментировала стрельбу со смертельным исходом в Эребру.

«Двое молодых людей застрелены в Эребру. А в это же время, если бы это произошло в Уппсале, то это вряд ли было стало поводом для новостей. Швеция сталкивается с острыми проблемами. Безопасность — это насущный вопрос, и правительство несет полную ответственность», — написала она на странице в соцсети Twitter.