Ханты-Мансийск, , 13:48 — REGNUM В Югре за сутки на 30 мая госпитализировали четырёх больных с COVID-19, 34 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом. Это столько же, как и днём ранее. Лидером по числу заражений стал Нижневартовск — 5.

С начала пандемии в Югре к 30 мая насчитывается 210 640 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 743 пациента, 2 547 скончались (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки коронавирус выявили у 17 человек