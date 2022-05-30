Луганск, 30 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по городу Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 30 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Как зафиксировали в СЦКК, атака по Первомайску была в 12:10 с позиций в населённом пункте Золотое-4. Боевики выпустили 12 мин калибром 120 мм.

Ранее в ДНР под удар украинской артиллерии попал Донецк.