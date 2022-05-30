Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крайне недоволен тем, что шведский телеканал SVT (аналог российского «Первого канала») транслировал интервью с лидером курдской партии «Демократический союз» Салихом Муслимом, когда в Анкаре представители Швеции, Турции и Финляндии проводили переговоры по поводу вступления двух северных стран в НАТО. Об этом 29 мая сообщил телеканал SVT.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь Эрдоган указывает на то, что интервью, показанное на «шведском государственном телевидении» на прошлой неделе, не является образом честной журналистики.

Он также считает, что это интервью является одним из нескольких доказательств того, что Швеция не принимает необходимых мер для достижения соглашения.

«Они не честные и не искренние», — цитирует слова Эрдогана редакция SVT.

Напомним, что деятельность телеканала SVT финансируется за счет государственных средств из бюджета.

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