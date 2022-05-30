Волгоград, , 13:49 — REGNUM Численность постоянного населения в Волгограде насчитывает более одного миллиона человек. Предварительные официальные итоги Всероссийской переписи населения опубликованы 30 мая в «Российской газете».

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Волгоград сохранил статус города-миллионника, наряду с 11 другими российскими областными столицами и четырьмя мегаполисами-новичками. Окончательные данные будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года по мере их подведения.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.