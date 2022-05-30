Франкфурт-на-Майне, Германия, , 13:48 — REGNUM Европейский центральный банк должен повышать процентную ставку с шагом в 25 базисных пунктов, заявил его главный экономист Филип Лейн вопреки недавним призывам к более решительным действиям, сообщает 30 мая Politico.

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«Нормализация [ставок] естественным образом направлена на движение с шагом 25 базисных пунктов, поэтому повышение ставок на 25 пунктов на июльском и сентябрьском заседаниях — это эталонный темп», — сказал Лейн испанской газете Cinco Dias в интервью, опубликованном на сайте ЕЦБ в понедельник, 30 мая. Его мнение совпадает с мнением председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

«Ястребы» в совете управляющих ЕЦБ, включая глав центробанков Австрии Роберта Хольцмана и Нидерландов Клааса Кнота, публично выдвинули идею повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов на фоне растущей инфляции.

Лейн, придерживающийся «голубиной» политики, не согласился с этими взглядами и подчеркнул, что «текущая оценка ситуации, при которой мы считаем, что среднесрочный прогноз инфляции соответствует нашему целевому показателю в 2%, требует постепенного подхода к нормализации».

Его комментарии прозвучали в понедельник 30 мая, когда Испания опубликовала новые данные, согласно которым ее годовая инфляция ускорилась до 8,5%.

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