Стокгольм, 30 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На прошлой неделе в Турции опубликовали список требований, чтобы одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Среди них есть пункт о выдворении порядка тридцати человек из двух стран, которых Анкара считает террористами. Об этом 29 мая сообщил шведский телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Бюлент Кенес, которого в Турции трижды приговаривали к пожизненному тюремному заключению и который получил политическое убежище в Швеции, опасается, что его жизни будет угрожать опасность, если Стокгольм пойдет на поводу у Анкары и согласится на требование о депортации отдельных лиц.

По поводу того, что его ждет по возвращении в Турцию, иллюзий он не питает.

«Тогда я больше никогда не увижу, как светит солнце», — признался Кенес в интервью SVT.

После неудачной попытки переворота в Турции в 2016 году он уехал в Швецию и с тех пор живет в скандинавской стране.