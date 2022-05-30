Москва, , 13:45 — REGNUM Рубль едва ли можно считать успешной валютой, если принять во внимание то, что за девять лет российская валюта упала в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал выводы издания Resalat, согласно которым с начала весны 2022 года рубль стал самой успешной валютой на международных рынках.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С точки зрения статистической динамики, я, конечно, могу согласиться с таким утверждением. Переехать со 143 рублей за 1 доллар на 55 рублей — такого статистического рывка, такого позитива ни у кого не было. Однако с точки зрения рыночного механизма и производства товаров и услуг, этот тезис сомнителен, — сказал Остапкович. — Как можно считать рубль самой успешной валютой, если у нас уже сейчас стагнирует экономика? И по некоторым оценкам (ЦБ, Счетная палата, Минфин РФ), нас ждет 10-процентное падение ВВП. Сильная валюта в такой ситуации — это экономический парадокс. Кроме того, давайте не забывать, что в 2013 году доллар стоил 30 рублей! А сейчас больше 60 рублей! За девять лет рубль упал в два раза. Какая же это позитивная динамика?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Resalat, санкции против России не дали ожидаемого эффекта, так как Москва заблаговременно ввела в эксплуатацию локальную систему международных платежей.

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