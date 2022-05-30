Южно-Сахалинск, 30 мая 2022, 13:44 — REGNUM В ходе спецоперации в защиту Донбасса погибли два жителя Южно-Сахалинска — военнослужащие войсковой части 35 390 прапорщик Азимов Акрамжон Собиржонович и сержант Мехтиев Ибрят Рафикович, об этом 30 мая в своем телеграм-канале написал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
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«Они геройски сражались с националистами и до конца выполнили свой служебный долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.
Глава островного региона пообещал, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Томской области Владимир Мазур 30 мая вручил жительнице Кемеровской области Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награждён её сын Сергей Харченко.