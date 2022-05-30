Южно-Сахалинск, 30 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в защиту Донбасса погибли два жителя Южно-Сахалинска — военнослужащие войсковой части 35 390 прапорщик Азимов Акрамжон Собиржонович и сержант Мехтиев Ибрят Рафикович, об этом 30 мая в своем телеграм-канале написал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Скорбь

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«Они геройски сражались с националистами и до конца выполнили свой служебный долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Глава островного региона пообещал, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе спецоперации в защиту Донбасса погибли два жителя Южно-Сахалинска — военнослужащие войсковой части 35 390 прапорщик Азимов Акрамжон Собиржонович и сержант Мехтиев Ибрят Рафикович

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Томской области Владимир Мазур 30 мая вручил жительнице Кемеровской области Ольге Харченко орден Мужества, которым посмертно награждён её сын Сергей Харченко.