Москва, 30 мая, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Даже если страны Евразийского экономического союза создадут новую расчетную валюту, ее появление отнюдь не гарантирует автоматического краха доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева, согласно которым внедрение такого валютного инструмента может обернуться крахом долларовой системы.

Доллары

«Конечно, никакого краха доллара не произойдет. Как не произошло его после появления евро, — сказал Остапкович. — Есть люди, которые любят предсказывать, что завтра произойдет крах евро, а послезавтра развалится Европейский союз. Но для того, чтобы произошел крах доллара, должна появиться более инновационная экономика с более продвинутыми технологиями и так далее. Иными словами, должна быть конкуренция экономик, а не просто борьба на валютном поле. Почему когда-то фунт стерлингов уступил свои позиции доллару? Потому что США стали более технологичной страной, которая выпускала более конкурентные товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, нужна ли Китаю новая резервная валюта.