Стокгольм, 30 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В течение 30 мая лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы попытаться договориться о новых санкциях против России. Но за несколько часов до саммита позиции стран до сих пор не согласованы. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Мировой кризис и провал санкционного давления на Россию — трансляция»

«Мы готовы прекратить все формы импорта российского ископаемого топлива, но, как мы знаем, есть страны-члены ЕС, которые очень зависят от [российской] нефти», — заявила в интервью SVT премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Компромиссное предложение было представлено 29 мая Еврокомиссией. Так, предлагается прекратить весь импорт российской нефти, за исключением той нефти, которая импортируется по нефтепроводу «Дружба».

Ранее власти Венгрии выступали против полного эмбарго на российские углеводороды.