Москва, , 13:42 — REGNUM В настоящее время Китай едва ли готов создавать новую резервную валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева о том, что на Евразийском экономическом форуме обсуждалась модель новой мировой расчетной валюты.

Юань Josstoday.com

«Этот вопрос обсуждается не первый раз. Теоретически никому не возбраняется вводить свою валюту. Раньше люди договаривались и рассчитывались ракушками. И всех всё устраивало. В свое время в ЕС договорились о том, что у них не будет ни марок, ни франков, а будет евро. Другое дело, насколько это будет эффективно. Это покажет время. И как воспримет мир появление этой новой валюты? Нужна ли она будет другим странам? Я думаю, что тому же Китаю, у которого есть резервная валюта юань, новая валюта не очень нужна. Я не думаю, что Китай пойдет на это, — сказал Остапкович. — Уж слишком рискованная ситуация. На то, чтобы новую валюту признали серьезные экономические игроки, уйдут годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года на валютном рынке КНР зарегистрировали сделок на сумму 17,14 трлн юаней.

Читайте ранее в этом сюжете: На валютном рынке Китая в апреле было совершено сделок на $2,67 трлн