Элиста, , 13:42 — REGNUM В Элисте перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в участии в работе подпольного казино (п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 мая.

Возбуждено уголовное дело СУ СКР по Ярославской области

Следователи полагают, что с 28 марта по 28 ноября 2016 года житель Элисты с целью материального обогащения занимался технической поддержкой и обслуживанием игрового оборудования и компьютеров, которые незаконно работали в одном из помещений в столице Калмыкии. Обвиняемый входил в состав организованной преступной группы.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.