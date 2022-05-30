Москва, , 14:27 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Нагиев участвует в съёмках новой картины режиссёра Сарика Андреасяна («Защитники»). Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 30 мая.

Дмитрий Нагиев Цитата из к/ф «Ёлки новые». Реж. Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт. 2017. Россия

Известно, что предстоящая лента получит название «Охотник», а Нагиев исполнит в ней роль отшельника, лишившегося зрения на охоте в лесу. Съёмки проекта проходят в Подмосковье и Тверской области, релиз же намечен на осень 2022 года.

Напомним, что Сарик Андреасян является режиссёром 18 различных кинопроектов. В 2021 году постановщик представил сериал «Чикатило», главную роль в котором также сыграл Дмитрий Нагиев.

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