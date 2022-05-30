Красногорск, 30 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В общей сложности 118 пляжей будут доступны для отдыха на территории Подмосковья в купальный сезон 2022 года. Об этом 30 мая сообщил министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пляж

По словам чиновника, пляжи являются одним из самых популярных мест отдыха на территории Подмосковья. В целях безопасности в регионе был разработан специальный стандарт к работе таких объектов.

«У нас 118 пляжей. Вместе с министерством благоустройства мы разработали стандарт, который включает требования по санитарным зонам, пляжному оборудованию, навесам и другому оборудованию, которое необходимо для отдыха», — сказал Шимко.